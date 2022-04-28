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5 استخدامات غير متوقعة لشحم السيارات.. منها تنظيف المرايات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

قد لا يدور ببالك أن لشحوم السيارات استخدامات أخرى غير المعتاد عليها.

نستعرض لك هذه الاستخدامات المختلفة وفق ما نقل موقع "onegoodthingbyjillee".

- تنظيف المرايات:

للحصول على مرآة خالية من الضباب والأتربة، يمكنك وضع كمية صغيرة من شحم السيارات، ثم تركه ليجف، وبعدها امسحه بقطعة قماش جافة .

- تنظيف باب الثلاجة:

ضع طبقة من شحم السيارات على باب الثلاجة ثم اغسلها وامسحها بفوطة.

- تنظيف باب الحمام:

لتنظيف باب الحمام من الداخل والخارج ضع كمية من شحم السيارات ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة وجافة.

- تنظيف أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ:

بدلا من منظف الأسطح، ضع كمية بسيطة من الشحم لتنظيفها ثم غسلها.

- تلميع الحنفيات:

من خلال وضع طبقة من شحم السيارات على الحنفيات لإضافة اللمعان عليها وتنظيفها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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