الامارات | فيديو مثير لإنقاذ كلب من داخل مجرى مياه سريعة بطريقة غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مثير لإنقاذ كلب من داخل مجرى مياه سريعة بطريقة غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ كلب بطريقة مختلفة، حيث تواجد عدد من العمال بجانب مجرى مياه سريعة الجريان خاصة بالري، قبل أن يقفز أحدهم إلى ذراع جرافة كانت بالمكان.

وفي مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، قام العامل بالنزول وهو على ذراع الجرافة إلى قلب المجرى المائي، وبدا وكأن العامل في مهمة عمل، قبل أن يظهر من بعيد كلب على قيد الحياة تدفعه المياه السريعة.

وتمكن العامل من الإمساك بالكلب وسحبه من المياه، ولاحقا، قام سائق الجرافة برفعهما من المجرى.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الحادثة وقعت في منطقة باسجي جنوبي الإكوادور بأميركا الجنوبية.

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