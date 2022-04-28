الامارات | شاهد.. لحظات مرعبة لمحاولة إنقاذ رضيع تعلق من رأسه بنافذة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظات مرعبة لمحاولة إنقاذ رضيع تعلق من رأسه بنافذة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لمحاولة إنقاذ طفل رضيع علقت رأسه بين قضبان نافذة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة عناصر الحماية المدنية في الصين لإنقاذ الطفل، بعد أن علق بالجهة الخارجية من النافذة حيث تدلى جسده من بين القضبان فيما علقت رأسه لتمنعه من السقوط من المبنى.

ونجح اثنان من المنقذين في إخراج رأس الطفل وجسده بالكامل بعناية من بين القضبان، فيما ظل الرضيع هادئًا مستستلمًا خلال محاولات إخراجه.

وانهارت أم الرضيع، وفور إنقاذه حملته وجلست على ركبتيها تبكي في حالة انهيار بينما حاول المحيطون تهدئتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news