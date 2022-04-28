الامارات | شاهد.. فتاة يمنية تبصر وجه أمها لأول مرة بعد 22 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة يمنية تبصر وجه أمها لأول مرة بعد 22 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قصة الفتاة اليمنية رندا حسين ( 22 ربيعاً ) التي عاشت كفيفة مصابة بالعمى منذ 22 عاماً، وأبصرت أخيرا ، خطفت قلوب اليمنيين، بعد قادها إعلان عن وجود مخيم مجاني في مديرية تبن في محافظة لحج، حيث تعالجت لتبصر تبصر وجه أمها لأول مرة بعد طيلة هذه السنوات.

وحسب "العربية نت" فقد أطلقت المبادرة برعاية جمعية الخير الإنسانية الكويتية، ومنظمة الغد المشرق، ومؤسسة العيون الطبية، لمساعدة رندا حسين لأن تطرق باب الأمل مجدداً على الرغم من محاولاتها الكثيرة السابقة، بعدما أجمع أطباء العيون بالماضي على صعوبة علاج حالتها واستحالة عودة بصرها، فعاشت ذكريات لعقدين من الزمن في عالم الظلام.

وعندما قررت الحضور إلى المخيم، حظيت هناك بعناية خاصة في مكان الفحص، كونها كفيفة وصغيرة بالسن.

ووفق معلومات جمعتها" العربية.نت" من مصادرة مقربة من الفتاة، فإن رندا حسين أصبحت طالبة جامعية تدرس سنة ثالثة لغة عربية بأدوات المكفوفين.

وقررت ابنة لحج استئناف حياتها، ومواصلة تعليمها حتى الجامعة، وبعد مضي 22 عاماً، عرضت حالتها في مركز طبيب عيون في مدينة الحبيلين بردفان.

وعقب فحصها، أجري لها عملية سحب مياه بيضاء، لتخرج الفتاة بعد ساعتين معصوبة العينين.

وما إن قام الطبيب بنزع الضمادات عن وجهها، حتى تلفتت رندا حولها لتجد بجوارها امرأة تتأملها بصمت، فسألتها رندا بصوت مختلط بالبكاء من أنت، فأجابتها أنا أمك.

وهنا كانت الصدمة المبكية المفـرحة للأم ولابنتها لتنهار الفتاة بالبكاء بين أحضان والدتها، فضج المكان بالبكاء والفرح والشكر للطبيب.

وقال الدكتور صالح حسن زين الذي أجرى العملية، لـ"العربية.نت" أن رندا كانت تعاني العمى نتيجة وجود مياه بيضاء خلقية بالعينين، وحالت ظروف أسرتها دون علاجها في طفولتها، وعندما كبرت تفاقمت حالتها، ووصلت حداً يصعب علاجها أو إجراء جراحة لها.

وأضاف الطبيب المعالج: "عندما أجريت فحصاً كاملاً للمريضة اكتشفت أن هناك نسبة نجاح كبيرة، فلم أتردد بإخبار الفتاة وأمها وأقنعتهما بأنها ستبصر، مشيراً إلى أنه أجرى العملية لها بمشاعره قبل أدواته وأجهزته، حيث قام بسحب المياه البيضاء وزراعة عدسة، وتمت العملية دون أي مضاعفات".

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