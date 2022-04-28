مرض الكبد الدهني: علامات تحذيرية للالتهابات تهدد حياة البالغين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نظرًا لارتفاع حالات التهاب الكبد لدى الأطفال دون سن الخامسة، فإن البالغين أيضًا معرضون لخطر الإصابة بالتهاب الكبد وتلفه؛ على الرغم من أن السبب الدقيق قد يختلف اختلافًا كبيرًا.

يمكن أن يصاب البالغون بالتهاب الكبد من شرب الكحول؛ الحالة "شائعة" إلى حد ما في المملكة المتحدة.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "كثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون، هذا لأنه لا يسبب عادة أي أعراض، على الرغم من أنه يمكن أن يسبب اليرقان المفاجئ والفشل الكبدي لدى بعض الناس".

مرض الكبد المرتبط بالكحول ليس مرادفًا لقضايا الاعتماد على الكحول، في الواقع ، حذرت مؤسسة British Liver Trust من أن شرب أكثر من 14 وحدة أسبوعيًا يمكن أن يعرضك بسهولة لخطر الإصابة بهذه الحالة.

هناك مراحل عديدة من مرض الكبد المرتبط بالكحول، البدء بشرب أكثر من أربع وحدات في اليوم مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

حذرت المؤسسة من أن "الكبد يكسر الكحول، لكن بعض المنتجات الثانوية سامة وتضر بالكبد".

في هذه المرحلة، إذا أخذت استراحة من الشرب - سواء لبضعة أشهر أو سنوات - يمكن للكبد أن يتعافى.

المرحلة التالية هي التهاب الكبد المرتبط بالكحول، وهو "خطير للغاية"، مع احتمال إصابة ثلث من يشربون الكحول بكثرة بهذه الحالة.

قد ينتج هذا عن أسابيع وشهور من الشرب، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في حالة الإفراط في الشرب، والذي "يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد والموت".

تشمع الكبد هو أخطر مرحلة من مراحل تلف الكبد المرتبط بالكحول، وهو عندما يعاني الكبد من الكثير من الندبات الشديدة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يختبروا الأعراض المبكرة لأمراض الكبد المرتبطة بالكحول، قد تشمل هذه الأعراض:

شعور مؤلم أو انزعاج في الجانب الأيمن العلوي من بطنك (حيث يوجد الكبد)

قلة الشهية أو انعدامها

شعور غامر بالتعب.

الشعور بالغثيان.

إسهال

الشعور بتوعك بشكل عام

اضطرابات النوم (الأرق).

بينما يكافح الكبد للعمل، يمكن أن تظهر أعراض أكثر خطورة تتطلب عناية طبية فورية.

أخبر الطبيب "على الفور" إذا واجهت:

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

آلام البطن (البطن) فوق منطقة الكبد

فقدان الكثير من الوزن بدون سبب

ضعف وهزال عضلاتك

تورم في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل

تورم في بطنك ناجم عن تراكم السوائل

الميل للنزيف والكدمات بسهولة أكبر، مثل نزيف الأنف المتكرر ونزيف اللثة

فترات من الارتباك أو نسيان الأشياء أو تغير المزاج أو سوء التقدير.

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