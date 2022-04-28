محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة “Elle” بأن الصندل يزهو بالأخضر الفستقي في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة رقيقة ومبهجة تعكس التفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأخضر الفستقي يزين هذا الموسم كل أشكال الصنادل سواء الصندل ذا إبزيم الكاحل أو الصندل ذا النعل الضخم.

وعن كيفية التنسيق أوضحت “Elle” أن الصندل ذا اللون الأخضر الفستقي يلفت الأنظار بفضل طابعه الجذاب؛ لذا يفضل تنسيقه مع ملابس تكتسي بألوان هادئة مثل البيج والأبيض ودرجة الجينز، وذلك كي يكون الصندل في بؤرة الأضواء.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، يمكنها تنسيق الصندل ذي اللون الأخضر الفستقي مع ملابس تتألق بألوان زاهية كالوردي والبنفسجي والأصفر الشمسي.

أما مَن ترغب في إطلالة جريئة تعكس التميز وتفرد الأسلوب، فيمكنها أن تلجأ إلى إطلالة الأخضر الفستقي الكاملة.