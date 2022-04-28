الامارات | «موشنجيت دبي»: انتظروا عرضــــاً جديداً في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «موشنجيت دبي»: انتظروا عرضــــاً جديداً في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، خلال عيد الفطر السعيد، عرضه الجديد الخاص «جوك بوكس إيفولوشن» في مسرح هوليوود، في الثاني من مايو المقبل.

وأعلن المتنزه أنه سيكون بوسع الزوّار الاستمتاع بعروض الرقص الشيقة على أجمل الألحان المحبوبة من الخمسينات وحتى أشهر الأغاني المعاصرة، كما يمكنهم التوجه لحضور عرض حافل بالذكريات الجميلة في مسرح هوليوود، الذي يقدّم مرتين يومياً حتى نهاية إجازة العيد.

وسيجد الضيوف أنفسهم في قلب أحداث أفلامهم المفضلة من هوليوود ليعيشوا تجربة غامرة لا تُنسى في أيّ من المناطق الخمس بالمتنزه الترفيهي، التي صممت كل منها بشكل مستوحى من أحد الأعمال الشهيرة والاستوديوهات الناجحة، مثل: «ليونزجيت» و«كولومبيا بكتشرز» و«قرية السنافر» و«دريم ووركس».

وتقدم وجهة «موشنجيت دبي» لمحبي الإثارة والتجارب الحماسية لعبتين حققتا أرقاماً قياسية، وهما أول أفعوانيات جون ويك في العالم: جون ويك أوبن كونتراكت، وأسرع أفعوانية للسيارات الدوارة في العالم: ناو يو سي مي، هاي رولر، والواقعتان في منطقة «ليونزجيت». كما تتاح الفرصة للزوّار في تلك المنطقة ليشعروا بغمرة الأدرينالين والإثارة في لعبة «كابيتول بوليت ترين» المستوحاة من فيلم «هانغر غيمز» أو لتجربة بانيم أرييل تاور رباعية الأبعاد في تجربة محاكاة مشوّقة.

ويمكن لمحبي أفلام «مدغشقر» و«شريك» و«كونغ فو باندا» و«هاو تو ترين يور دراغون» التوجه إلى منطقة «دريم ووركس»، وهي منطقة داخلية مغلقة تتضمن عدداً من الألعاب الشيقة، مثل: أفعوانية مدغشقر ماد بيرسوت، وأفعوانية ذا دراغون غلايدرز، وبنغوين إير وذا سوينغنغ فايكنغ، إضافة إلى فرصة استكشاف عالم شريك وفيونا الرائع عبر لعبة سوامب سليبريشن ولعبة شريك ميري فيري تيل جيرني في المنطقة نفسها. ويمكن لمحبي السنافر التوجه إلى قرية السنافر الملونة والاستمتاع بالألعاب فيها مثل لعبة «وودلاند بلاي بارك».

• الزوّار سيجدون أنفسهم في قلب أحداث أفلامهم المفضّلة من هوليوود، ليعيشوا تجربة غامرة في المناطق الخمس بالمتنزه الترفيهي.

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