الامارات | 5 نصائح للاستمتاع بالعيد بسعرات حرارية محسوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للاستمتاع بالعيد بسعرات حرارية محسوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب عيد الفطر المبارك تبدأ التحضيرات في المنازل للحلويات، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من اهتمام كثيرين، كما قد تدفع الزيارات واللقاءات بين العائلات والأصدقاء، البعض إلى تناول الكثير من الطعام والحلويات.

وشدّدت الاستشارية في الصحة والتغذية، الدكتورة لمى النائلي، على ضرورة تناول الحلويات بكميات متواضعة والموازنة في الطعام خلال أيام العيد، كي يتمكن المرء من الاستمتاع بهذه المناسبة مع أقل عدد سعرات حرارية لا تزيد على الاحتياج اليومي. وتقدم الدكتورة لمى مجموعة من النصائح التي يفضل الالتزام بها في أيام العيد.

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