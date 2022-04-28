الامارات | تحذير لمرضى السكري من هذا الخبز

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرضى السكري من هذا الخبز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت دراسة حديثة مرضى السكري من الاعتماد على نوعية من الخبز لدورها في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الذي يؤدي إلى مضاعفات خطرة على الصحة العامة، ولذلك من المهم أن تحاول خفض نسبة السكر في الدم إلى مستويات معتدلة.

وعلى الرغم من أن الكربوهيدرات ضرورية للجسم، فإن بعضها ضار جدا بحسب دراسة نقلتها " sputnikn " عن موقع Eat This, Not That، وتشير الدراسة إلى أنه ناك أنواعا مختلفة من الخبز، على سبيل المثال، أكثر صحة من غيرها، وفقا لخبيرة التغذية ليزا يونغ.

وتقول ليزا إن أسوأ خبز يمكن تناوله لارتفاع نسبة السكر في الدم هو الحبوب المكررة بدون ألياف مضافة.

وتضيف: «الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم يجب أن يشملوا الخبز الغني بالألياف، مع ما لا يقل عن ثلاثة غرامات من الألياف لكل شريحة».

وتوضح أن الخبز مع السكر المضاف يمثل مشكلة أيضا لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، بينما الألياف تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

وهناك نوعان من الكربوهيدرات: بسيطة ومعقدة. تتكون الكربوهيدرات البسيطة من السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز، والتي تحتوي على تركيبات كيميائية بسيطة.

تحتوي الكربوهيدرات المعقدة على تركيبات كيميائية أكثر تعقيدا، كما أنها تستغرق وقتا أطول للهضم، مما يعني أن لها تأثيرا مباشرا أقل على نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاعه تدريجيا.

تحتوي الحبوب التي تم طحنها وتنقيتها - التي تمت إزالتها من النخالة على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من الحبوب الكاملة المُعالَجة بأدنى حد.

وفقا لجامعة هارفارد، فإن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض، يتم هضمها بسرعة وتسبب تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم.

وأعلن الباحثون أن تناول العديد من الأطعمة ذات المؤشر «الغلايسيمي» المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وزيادة الوزن.

وتقترح ليزا استبدال خبز الحبوب المكرر بخبز الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل أو الشوفان.

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