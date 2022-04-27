الامارات | العثور على وجبة «ماكدونالدز» عمرها 60 عامًا في مكان غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على وجبة «ماكدونالدز» عمرها 60 عامًا في مكان غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر رجل يدعى روب كان ووزوجته يقومان بترميم حمام منزلهما في مدينة كريسال ليك الاميركية، على وجبة ماكدونالدز عمرها 60 عامًا مخبأة في جدران الحمام، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدل والاستغراب على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الرجل لمجلة نيوزويك: «نقوم حاليًا بترميم مطبخنا وحمامنا، وأثناء إزالة أحد التركيبات في الحمام، لاحظت وجود قطعة من القماش عالقة خلف الجبس فسحبتها».

وقال روب أنه حين فض القماش «وجدنا كيس ماكدونالدز قديم به بطاطا مقلية وهو عبارة عن وجبة كاملة»

وأوضح روب: «تم بناء منزلنا في عام 1959،إنه قريب جدًا من موقع ماكدونالدز الذي افتتح في ذلك الوقت، لذا أفترض أن الوجبة وجدت طريقها إلى هنا بسهولة»

وفي عام 1955، تم افتتاح أحد مطاعم «ماكدونالدز» الأولى على الطريق في ديس بلاينز، إلينوي. بحسب صحيفة «ديلي ستار».

وقال روب: «لم تكن هناك رائحة ومن المدهش أنه لم يكن هناك أثر للفئران». «لقد كان اكتشافًا غريبًا لدرجة أنني اعتقدت أنه يستحق المشاركة».

وعلق أحد متابعي الرجل على شبكة Reddit ساخرا «أنت يا سيدي عالم آثار رسميًا». بينما قال آخر أن إخفاء وجبة طعام سريع في الحائط يقول أشياء كثيرة.

واقترح معلقون آخرون طرح الصورة والكيس على البيع لهواة جمع الأشياء الغريبة.

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