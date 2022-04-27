الامارات | الكويت تلغي القيود الاحترازية الخاصة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلغي القيود الاحترازية الخاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بأنه في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية فقد أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم علما بقرار وزير الصحة المتضمن التالي:

1 - أن يكون ارتداء الكمامة اختياريا داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، والالتزام بارتداء الكمامة لمن لديهم أعراض مرضية.

2 - السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR.

3 - إلغاء فحص الPCR لغير المحصنين كشـرط التواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل.

4 - فيما يخص الحجر الصحي لمخالطي الحالات الإيجابية: إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة التحصين، مع التزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمامة ولمدة (14) يوم من تاريخ آخر مخالطة، وإجراء فحص الPCR في حال ظهور أعراض خلال (14) يوم من تاريخ مخالطة.، وإلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي المنزلي لمدة (5) أيام من تاريخ الإصابة مع الالتزام بارتداء الكمامة لمدة (5) أيام تالية.

كما تقرر أيضاً إلغاء شرط التحصين وفحص الPCr على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين، والسماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين، واقتصار استخدام تطبيق "شلونك" لمتابعة الحالات الإيجابية فقط، وحث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساجد والمصليات مثل إحضار سجادة الصلاة ولبس الكمامة وغيرها والحرص على تجنب الذهاب للمسجد لمن لديهم أعراض تنفسية معدية.

وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة سابقا والمتعلقة بهذا الشأن وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 - 5 - 2022، كما قرر المجلس إلغاء تشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (800) الصادر بتاريخ 25 -6 -2020 .

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