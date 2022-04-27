بعد تحذير "الصحة".. أسباب وأعراض التهاب الكبد لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا بشأن رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في عدد من دول العالم غير معروفة السبب، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وشهدت أوروبا أيضا حالات متعددة من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال، خلال الأيام الماضية، وذلك وفقا ما أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).

وفي هذا الصدد نستعرض لكم علامات وأعراض وعلاج التهاب الكبد الحاد للأطفال، وفق ما أوضح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ "الخليج 365".

الأسباب:

-العدوى الفيروسية، وتشمل الفيروسات مثل الفيروس الكبدي (A، B، ، C، ، D، E).

- الحصبة.

- إبشتاين بار فيروس.

- الهيربس فيروس.

وأسباب أخرى غير العدوى مثل:

- زيادة نسبة الدهون في الكبد.

- التعرض لمواد كيميائية أو ملوثة وغيرها.

ولكن طريقة انتقال كل فيروس تختلف عن الأخر، على سبيل المثال الفيروس الكبدي" A

" ينقل عن طريق الفم والأكل واليدين الملوثة والتواجد في مناطق منتشر بها الفيروس الكبدي A ، أما الفيروس الكبدي " B، C" ينتقل عن طريق الدم.

أعراض إذا ظهرت على طفلك يجب استشارة الطبيب فورا:

- اصفرار لون الجلد.

- اصفرار لون البول.

- الإحساس بالإجهاد.

- فقدان الشهية.

- فقدان الطاقة.

- الغثيان.

- القيء.

- عسر الهضم.

- المغص، وخصوصا في الجانب الأيمن من البطن.

- احمرار الجلد.

- حكة الجلد.

- اصفرار العين.

ونوه استشاري طب الأطفال إلى أنه بعد ظهور أيا من هذه العلامات على الطفل يجب على الأم استشارة الطبيب فورا، وسيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم وصورة الدم وتحليل PCR لتحديد نوع الفيروس الموجود وتحليل الصفراء وإنزيمات الكبد، لتلاقي العلاج مبكرا.

تابع أن مضاعفات تأخر العلاج تتمثل في التهاب مزمن في الكبد أو فشل وتليف الكبد أو أورام.

العلاج:

يتم تلقي العلاج حسب سبب الإصابة، وإذا كانت الإصابة بسيطة يتم العلاج في المنزل، ولكن إذا كانت الحالة خطيرة يتم العلاج في المستشفى.

ووجه استشاري طب الأطفال مجموعة من النصائح يجب القيام بها أثناء الإصابة:

الراحة.

تناول السوائل.

التغذية الجيدة.

النظافة الشخصية.

اختتم سليمان حديثه، أن أي فئة عمرية من الأطفال معرضة للإصابة بالتهاب الكبد.

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