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الامارات | الأمطار ترسم البهجة في المدينة المنورة.. شاهد بالصور

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المدينة المنورة - واس 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت عدسه وكالة الأنباء "واس" اليوم الأجواء الماطرة في المدينة المنورة وضواحيها والتي رسمت البهجة على أهالي منطقة المدينة المنورة، حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة لتكوّن لوحات طبيعية بين جريان الأودية والشعاب والشلالات المائية المتدفقة من المرتفعات.

وابتهج المواطنون والمقيمون وزوار المسجد النبوي بهذه الأمطار في ساحات المسجد والمساجد التاريخية التي يحرص زوار طيبة الطيبة على زيارتها مع اكتمال منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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