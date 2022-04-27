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الامارات | القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أجهزة "ساهر" في السعودية

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رفحاء - واس 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكَّنت شرطة محافظة رفحاء في المملكة العربية السعودية من القبض على سعوديين لاعتدائهما على أجهزة الرصد الآلي (ساهر) والعبث بها وسرقة بطارياتها، ومقيم من الجنسية الأفغانية ضبط بحوزته (7) بطاريات، وتم استردادها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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