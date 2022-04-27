الامارات | القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أجهزة "ساهر" في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أجهزة "ساهر" في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكَّنت شرطة محافظة رفحاء في المملكة العربية السعودية من القبض على سعوديين لاعتدائهما على أجهزة الرصد الآلي (ساهر) والعبث بها وسرقة بطارياتها، ومقيم من الجنسية الأفغانية ضبط بحوزته (7) بطاريات، وتم استردادها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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