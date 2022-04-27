كورونا اليوم: أعراض قد تلازم المرضى لمدة عام.. واليابان تجيز لقاحين للجرعة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

اليابان تجيز لقاحين لإعطاء الجرعة الرابعة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية إجازة استخدام لقاحات فايزر وموديرنا لإعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه سيتم تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح لمن تلقوا جرعتهم الثالثة قبل خمسة أشهر على الأقل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أعراض قد تلازم مرضى كوفيد طويل الأمد لمدة عام

كشفت دراسة طويلة عن COVID أن ستة من كل عشرة أشخاص مصابين بـ COVID-19 ما زالوا يعانون من عرض واحد على الأقل بعد عام من الإصابة.

وقدمت الدراسة الجديدة في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID) هذا العام في لشبونة، البرتغال، حيث وجد الباحثون في لوكسمبورغ أن أعراض COVID-19 التي لا تتضح بعد 15 أسبوعا من المرجح أن تستمر لمدة عام على الأقل، ويعاني ما يقدر بنحو 25-40 ٪ من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 من COVID لفترة طويلة ، مصطحبا أعراضا مستمرة يمكن أن تؤثر على أعضاء متعددة وتشمل مشاكل الصحة العقلية، وفقا لروسيا اليوم.

اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من كورونا "بي إيه 5"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا في مطار بن غوريون الدولي، لدى عائدين من الخارج.

وقالت القناة العبرية الـ 13، أن الوزارة كشفت عن الإصابات الجديدة عن طريق فحوصات PCR وكذلك فحص التسلسل الجيني، وتبين من خلالها اكتشاف حالتين لشخصين يحملان طفرة BA5، وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الكشف عن هاتين الحالتين جاء بعد الكشف عن حالة سابقة قبل يومين فقط، تحمل الطفرة الجديدة لفيروس كورونا BA4، وهي سلالة تنتشر بشكل رئيسي في جنوب أفريقيا، وفقا لروسيا اليوم.

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