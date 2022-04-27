التهاب الكبد عند الأطفال: لماذا يشهد العالم ارتفاعا غير عاديا في الإصابات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل مسؤولو الصحة حول العالم التحقيق في الارتفاع المفاجئ في حالات التهاب الكبد بين الأطفال الصغار.

ويقول مسؤولو الصحة البريطانية، إن هناك أدلة متزايدة على ارتباط فيروس شائع بحالات نادرة من التهاب الكبد تحدث لدى بعض الأطفال الصغار، وفقا لموقع BBC.

على الصعيد العالمي، تم تسجيل 169 إصابة، وحالة وفاة واحدة، في المملكة المتحدة وحدها، أصيب 114 طفلاً بالمرض، واحتاج 10 منهم إلى زراعة كبد.

تقول وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، إن سلالة من الفيروسات الغدية تسمى F41 تبدو وكأنها السبب الأكثر احتمالا لإصابة الأطفال بالتهاب الكبد.

معظم الأطفال المصابين يبلغون من العمر خمس سنوات أو أقل ولديهم أعراض مرض التهاب المعدة والأمعاء- الإسهال والغثيان - متبوعًا باليرقان أو اصفرار الجلد والعينين (علامة على أن الكبد يعاني).

وقالت الدكتورة ميرا تشاند، مديرة العدوى السريرية والناشئة في UKHSA: "، تشير المعلومات التي تم جمعها من خلال تحقيقاتنا بشكل متزايد إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ في التهاب الكبد عند الأطفال مرتبط بعدوى الفيروس الغدي، ومع ذلك، فإننا نحقق بدقة في الأسباب المحتملة الأخرى."

التهاب الكبد عند الأطفال: لماذا نشهد ارتفاعًا غير عادي؟

يؤكد الخبراء أن معظم الأطفال الذين يصابون بالفيروس الغدي لن يصبحوا على ما يرام، حالات التهاب الكبد - نادرة للغاية، ولكنها قد تكون خطيرة للغاية.

يبحث العلماء والأطباء الآن فيما إذا كان هناك تغيير في التركيب الجيني للفيروس قد يؤدي إلى التهاب الكبد بسهولة أكبر.

تفسير آخر محتمل هو أن القيود المفروضة في الوباء ربما أدت إلى تعرض الأطفال الصغار لأول مرة للفيروس الغدي في مرحلة متأخرة قليلاً من حياتهم، مما أدى إلى استجابة مناعية "أكثر قوة" لدى البعض.

وقال البروفيسور كالوم سمبل، الخبير في الأمراض المعدية في جامعة ليفربول: "اختفى الفيروس الغدي فعليًا أثناء تفشي فيروس كوفيد عندما قل الاختلاط وعاد إلى الارتفاع الآن".

وقال إنه يتم أيضًا استكشاف فرضيات أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت عدوى Covid الأخيرة قد تكون سببًا لمشاكل الكبد إلى جانب الفيروس الغدي.

لا يوجد ارتباط بلقاح كوفيد، لم يتم تطعيم أي من الحالات المؤكدة حاليًا لدى الأطفال دون سن العاشرة في المملكة المتحدة، شوهدت الحالات في جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة.

وتحدثت الدكتور تشاند في جلسة طارئة في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID) في لشبونة، في وقت سابق أمس الإثنين، كيف بدأت قطع اللغز في التوافق معًا لفهم الموقف غير المعتاد والصعب.

وقالت إنه يمكن طمأنة الآباء والأسر بأن مثل هذه الحالات نادرة، ولكن يجب معرفة العلامات للتحقق وطلب المشورة في هذه الحالات:

الشعور بالتعب على غير العادة طوال الوقت

فقدان الشهية

آلام في البطن

اصفرار الجزء الأبيض من العينين أو الجلد (اليرقان).

البول الداكن

براز شاحب رمادي اللون (براز).

حكة في الجلد

آلام العضلات والمفاصل

حرارة عالية

طرق الوقاية

تساعد تدابير النظافة العادية، مثل غسل اليدين جيدًا والنظافة التنفسية الجيدة، على الحد من انتشار العديد من الأمراض الشائعة، بما في ذلك الفيروس الغدي.

يقول الخبراء إن الأطفال الذين يعانون من أعراض عدوى الجهاز الهضمي بما في ذلك القيء والإسهال يجب أن يظلوا في المنزل وألا يعودوا إلى المدرسة أو الحضانة إلا بعد 48 ساعة من توقف الأعراض.

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