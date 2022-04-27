محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن فطريات القدم تهاجم الرياضيين بصفة خاصة خلال فصل الصيف، معللة ذلك بأن الحذاء الرياضي يوفر بيئة خصبة لنمو الفطريات وتكاثرها بفعل العرق وزيادة حرارة الجسم.

وأضافت الرابطة أن الإصابات الدقيقة للجلد، التي يمكن أن تحدث أثناء النشاط البدني الشاق، ترفع خطر الإصابة بفطريات القدم؛ ففي حالة تلف الحاجز الواقي للجلد، يكون من السهل على الجراثيم الفطرية أن تتتوغل داخل الجلد وتتكاثر.

وتتمثل العلامات الدالة على الإصابة بفطريات القدم في تغير لون الأظافر إلى الأبيض أو الأصفر وسماكة صفيحة الظفر والتهاب طبقة الظفر. كما أن الأظافر المصابة عادة ما تكون هشة وسرعان ما تتعرض للتقصف.

ويتم علاج فطريات القدم بواسطة مضادات الفطريات. وللحيلولة دون الإصابة بفطريات القدم مجددا، ينبغي غسل الجوارب والمناشف على درجة حرارة 60 درجة مئوية على الأقل.

وللوقاية من فطريات القدم يتعين على الرياضيين ترك أحذيتهم تجف جيدا بعد التدريب. ومن الأفضل عدم وضع الحذاء في الحقيبة الرياضية، ولكن في أماكن جيدة التهوية. وقد يكون من المفيد أيضا اقتناء زوج احتياطي من الأحذية وارتداء الجوارب والأحذية، التي تتمتع بتهوية جيدة.

كما ينبغي ارتداء شبشب في حمامات السباحة والساونا، والتي تمثل مرتعا لفطريات القدم.