تعرفي على الفوائد الجمالية للحمض النووي الريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة “Elle” بأن الحمض النووي الريبي “Ribo Nucleic Acid” يمثل حاليا أحدث صيحات عالم التجميل؛ حيث تقوم شركات التجميل بتصنيعه من الخميرة واستخدامه في الكريمات ومستحضرات السيروم لمواجهة مشاكل البشرة المختلفة.

وأوضحت المجلة أن الحمض النووي الريبي المعروف اختصارا بـ R.N.A يعد سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة والاضطرابات الصبغية، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة ليمنحها مظهرا نضرا يشع شبابا وحيوية.

كما يدعم الحمض النووي الريبي الوظيفة الصحية لخلايا الجلد. ونظرا لخصائصه الإيجابية العديدة، فإن الحمض يستخدم أيضا لعلاج الحروق.