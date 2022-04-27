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خصومات للمرأة والرجل.. ماكينات إزالة الشعر تبدأ بأقل من 100 جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

نستعرض مماكينات إزالة الشعر للمرأة والرجل على أمازون بأسعار تبدأ من 100 جنيه.

- ماكينة حلاقة ابليتور للنساء لإزالة شعر الحواجب من فلوليس براوز، أداة إزالة شعر العين بحجم أحمر الشفاه، ماكينة حلاقة شعر الوجه لمظهر جيد

- فلاوليس ماكينة إزالة شعر الوجه والجسم بسهولة وبدون ألم قابلة للشحن الكهربائي

- ماكينة حلاقة Km-6558 متعددة الوظائف 3 في 1 من كيمي - اسود

- ماكينة حلاقة كهربائية V-030 للرجال من في جي آر - لحلاقة وتشذيب اللحية

- ماكينه حلاقة كيمي للرجال حلاقة جافه 5017 مع أربع شفرات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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