الامارات | «الفنر» الإماراتي يلامس قضايا الحياة اليومية بحس كوميدي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنر» الإماراتي يلامس قضايا الحياة اليومية بحس كوميدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من جديد يعود الكاتب الإماراتي جمال سالم، للغوص في قلب المجتمع، والاقتراب من الواقع اليومي، عبر مسلسل «الفنر»، الذي يعرض خلال شهر رمضان على قناة «سما دبي».

يستمد العمل اسمه «الفنر» من التراث الإماراتي الأصيل، وهو لفظ كان يطلق على مصباح كان يستخدم قديماً للإضاءة، ويستوحي المسلسل، الذي يندرج تحت نوعية الأعمال الدرامية الخليجية الاجتماعية، موضوعات حلقاته من قضايا المجتمع، ويسعى ليلقي الضوء على عدد كبير من القضايا والمشكلات المجتمعية والأسرية، ليطرحها بكل تفاصيلها الإيجابية والسلبية، وتأثيرها في المجتمع والأفراد في معالجة درامية للقصة والحوار، يقدمها جمال سالم بأسلوبه المميز السلس في قالب كوميدي، وهي منطقة درامية تصدى فيها لعدد من الأعمال التي مازالت باقية في ذهن المشاهد وذاكرته، من أبرزها مسلسل «حاير طاير»، الذي عرض في عام 2001 واستمر لخمسة أجزاء.

وأشاد مشاهدو مسلسل «الفنر» عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل، وبما يطرحه من قضايا ومواقف وصفوها بأنها تلامس الحياة اليومية بأسلوب كوميدي هادف يرسم البسمة على وجه المشاهد عبر كوميديا الموقف، بعيداً عن الابتذال والصراخ. وأشار آخرون إلى أن العمل من أفضل المسلسلات الإماراتية هذا العام، إذ يطرح العديد من الموضوعات والسلبيات التي يلمسها الجميع، مثل سيطرة حب الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تفكير كثيرين من الأشخاص، ورغبتهم في الحصول على الشهرة على حساب البسطاء، والدروس الخصوصية، والتوطين ودعم المشروعات الصغيرة، واستغلال بعض التجار وطمعهم.

ولفت مشاهدون إلى أن الشخصيات التي تظهر في حلقات المسلسل ليست بعيدة عن الواقع، وتشبه كثيرين تقابلهم في الحياة اليومية، سواء في العمل أو المدرسة أو في السوق. كما أشادوا باتجاه صنّاع العمل لتضمينه العديد من الرسائل الهادفة التي تصل إلى المشاهدين من مختلف الأعمار، خصوصاً الشباب، بتلقائية بعيداً عن أسلوب النصح المباشر، مثل محاربة الإدمان والتوعية من مخاطره.

فريق العمل

حظي فريق مسلسل «الفنر» من الفنانين بالإشادة لأدائهم المتميز، وقدرتهم على تقديم شخصيات مختلفة بحسب موضوع كل حلقة، وهو ما يتطلب جهداً أكبر، تحت قيادة المخرج تيم الطويل، في أول تجربة له في الإخراج. ويضم العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم: مرعي الحليان، بلال عبدالله، حسن رجب، موسى البقيشي، وجمال السميطي.

• مشاهدون وصفوا «الفنر» بأنه من أفضل المسلسلات الإماراتية هذا العام، إذ يطرح العديد من المشكلات.



• يستمد العمل اسمه من التراث الإماراتي الأصيل، وهو لفظ كان يطلق على مصباح كان يستخدم قديماً للإضاءة.

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