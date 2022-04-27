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الامارات | عمرو دياب وشيرين وكاظم يُعيّدون في جزيرة ياس

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جزيرة ياس في أبوظبي، عن باقة من العروض للاحتفاء بعيد الفطر السعيد، مع حفلات ليالي ياس، التي ستنطلق مع الفنان المصري عمرو دياب في الثالث من مايو المقبل.

وتشمل عروض اليوم التالي حفل المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، والنجم العراقي كاظم الساهر.

ويمكن لزوّار الوجهة حجز إقامتهم بين الثاني والخامس من مايو المقبل، والاختيار بين ثلاث باقات إقامة مميزة مع إمكانية حضور أحد الحفلين أو كلاهما. وتتيح جزيرة ياس للزوّار فرصة الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المميزة احتفالاً بعيد الفطر السعيد، التي تبدأ من التاسعة مساءً على «ياس باي» طوال ليالي العيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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