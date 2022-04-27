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الامارات | جوني ديب أمام المحكمة: أنا ضحية

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لندن ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم النجم جوني ديب، شهادته خلال دعوى التشهير الأميركية المرفوعة منه ضد آمبر هيرد، بالقول: «إنه كان ضحية للعنف الأسري».

وكان الممثل يقدم أدلته شخصياً في المحكمة بفرجينيا، التي سئل خلالها عن ثورات غضبه ومزاعم بأنه اعتدى جسدياً على شريكته السابقة. ويقاضي ديب، هيرد بتهمة التشهير بسبب مقال كتبته عام 2018 في صحيفة «واشنطن بوست»، الذي يقول محاموه إنه يوحي زوراً بأنه اعتدى عليها.

ونفى ديب المزاعم. وقال إنه «يشعر بالخجل» من الأدلة التي عرضت على المحكمة، والتي تضمنت فيديو له وهو يحطم أشياء في مطبخ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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