الامارات | مبادرة «كان ياما كان».. رسالة محبة إماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «كان ياما كان».. رسالة محبة إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «كان ياما كان»، المبادرة التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بهدف جمع الكتب من المجتمع المحلي وتوزيعها على الأطفال واليافعين في المناطق التي تعاني أزمات حول العالم، عن فتح باب التبرع بالكتب حتى 20 يونيو، الذي يصادف يوم اللاجئ العالمي، بهدف دعم الأطفال الذين يجدون صعوبة في الوصول للكتاب.

ودعت «كان ياما كان» أفراد المجتمع ومؤسساته إلى الإسهام في دعم المبادرة الإنسانية الثقافية، من خلال التبرّع بكتب وقصص الأطفال، بأي لغة كانت، من خلال الأماكن التي توجد فيها صناديق التبرع بالكتب الخاصة بالمبادرة في «بيت الحكمة» بالشارقة، ومركز الشباب، ومكتبة منتزه خليفة، ومكتبة الباهية في أبوظبي، إضافة إلى مكتبة المعرفة بالظفرة، ومكتبة زايد المركزية في العين.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «تشكل مبادرة (كان ياما كان) رسالة محبة وسلام من دولة الإمارات إلى الأطفال الذين لا يمتلكون مصادر المعرفة، التي تعزز من مخزونهم المعرفي، وتسهم في تغيير حياتهم للأفضل، بسبب ظروف استثنائية تمر بها بلدانهم أو المناطق التي يقيمون فيها، إذ تستهدف المبادرة تمكين الأجيال الجديدة من اللاجئين والمحتاجين من تطوير مهاراتهم والنهوض بمعارفهم لتغيير واقعهم، وبناء الواقع الذي يطمحون إليه، فنحن على يقين أن قصة قصيرة يقرأها الطفل يمكن أن تُحدث نقلة في مسيرته حياته».

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