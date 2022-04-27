الامارات | ألبوم رمضان.. همّة العشر الأواخر

شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم رمضان.. همّة العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهمّة من أجل التماس بركات العشر الأواخر، وابتغاء لفضل الله ورضوانه، مُصلون يشمّرون عن ساعد الجد، ويرفعون أكفّ ضراعة تبتهل إلى الله بالدعاء، ويُكملون فريضة الصيام بإحياء سنن القيام، ليحيوا ليالي الشهر الفضيل بالعبادة وقراءة القرآن، في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، قبل أن يودّعهم رمضان بعد أيام قليلة.

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