الامارات | «إكسبو 2020 دبي» لا يغيب عن الذاكرة.. روائع المعرض تزيّن Google

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» لا يغيب عن الذاكرة.. روائع المعرض تزيّن Google والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «غوغل»، أمس، معرضاً افتراضياً لـ«إكسبو 2020 دبي»، عبر تطبيق «Google للفنون والثقافة»، الذي يتيح الفرصة للجمهور للوصول إلى أكثر من 2000 مؤسسة ثقافية من جميع أنحاء العالم، عبر تطبيقه وموقعه على الإنترنت.

ويقدم معرض «إكسبو 2020 دبي» الافتراضي للجمهور حول العالم الفرصة لمواصلة عيش أجواء الحدث، الذي اختتم في نهاية مارس الماضي، والاستمتاع بتجاربه أينما كانوا، إذ يعرض المشروع «برنامج الفنون العامة» الرائع في موقع «إكسبو دبي»، الذي ضم روائع ومعالم فريدة، بما في ذلك أعمال الفنانين الشهيرين: أولافور إلياسون، ووينكا شونيبار الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية CBE.

معالم مبهرة

ومن خلال هذه المجموعة الافتراضية على منصّة «Google للفنون والثقافة»، سيتمكن الزوّار من التعرف عن كثب إلى المفاهيم المعمارية وراء أجنحة «إكسبو» الرئيسة، جناح الاستدامة «تيرا»، وجناح التنقل «ألف»، وجناح الفرص «عالم الفرص»، وقبة ساحة الوصل، التي استضافت عروضاً باهرة مثل العرض بنطاق 360 درجة، وعرض المواهب الدولية مثل فرقة «كولدبلاي» الفنية الشهيرة.

كما يتيح المشروع لمستخدميه تكبير الواجهات المذهلة لأجنحة الدول البالغة 192 دولة، بما في ذلك أجنحة المملكة المتحدة، وإيطاليا، والهند، والنمسا.

كواليس

من جانبه، أكد المدير العام التنفيذي في «غوغل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنطوني نقاش، أن «إكسبو» هو حدث يود كثيرون منا إحياءه وتذكر لحظاته المميزة، ويسعدنا أن نقدم مقراً رقمياً لـ«إكسبو 2020 دبي»، حتى تتاح للجميع، ومن أي مكان في العالم، فرصة الاستمرار في عيش أجواء هذا الحدث الذي لا يغيب عن الذاكرة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»، ريحان أسد: «سعداء بالعمل مع Google للفنون والثقافة، لمساعدة العالم على الاستمرار في عيش أجواء هذا الحدث الكبير، وتقديم فرصة للناس لإلقاء نظرة خلف كواليس أبرز المفاهيم وأوجه التطور في (إكسبو 2020 دبي)».

استكشاف المنطقة

يُعدّ «إكسبو 2020 دبي» أحدث مشروع من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على «غوغل للفنون والثقافة»، وسبق لـ«غوغل» أن تعاون مع عدد من المؤسسات في دولة الإمارات، مثل: «هيئة دبي للثقافة والفنون» (دبي للثقافة)، و«الأرشيف الوطني»، و«مؤسسة بارجيل للفنون»، لمساعدة الجمهور في جميع أنحاء العالم على استكشاف دولة الإمارات والتراث الثقافي الغني للمنطقة ومشهدها الفني النابض بالحياة. أنطوني نقاش: «(إكسبو دبي) حدث يود كثيرون إحياءه وتذكر لحظاته المميزة، والمبادرة تتيح ذلك». ريحان أسد: «سعداء بالعمل مع (غوغل)، لمساعدة العالم على الاستمرار في عيش أجواء الحدث الكبير». المشروع يتيح لمستخدميه تكبير الواجهات المذهلة لأجنحة الدول البالغة 192 دولة.

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