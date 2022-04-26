كيف تنظف سماعة هاتفك بالطريقة الصحيحة ودون خوف من التلف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كانت سماعة هاتفك لا تقدم جودة الصوت كما كانت جديدة، فربما تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت لتنظيفها.

عند الاستخدام المنتظم، يجذب سطح السماعة الأوساخ والغبار، وإذا تجنبت تنظيفه لفترة أطول، فقد تتكتل طبقات الغبار وتتغلغل في السطح.

هذا يمنع مكبرات الصوت من العمل كما كانت، ولكن لا داع للقلق، بينما يعد تنظيف هاتفك أمرًا سهلاً، فإن تنظيف منطقة مكبرات الصوت بهاتفك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعناية لأنه مكون حساس، وإذا قمت بتنظيفه في الوقت المناسب، فستتمكن من منع الأوساخ من الوصول إلى السماعة، وفق ما أورد موقع "getsetclean".

الطريقة الأولى: استخدام فرشاة الأسنان

الخطوة 1: اغسل يديك

قبل تنظيف مكبر صوت هاتفك يجب أن تغسل يديك. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، سيمنع ذلك انتقال جزيئات الأوساخ إلى هاتفك، وبمجرد غسل يديك جففهما بمنشفة نظيفة.

الخطوة الثانية: إيقاف التشغيل

قبل أن تبدأ في التنظيف، قم بإيقاف تشغيل هاتفك، هذه خطوة مهمة، لا تقم أبدًا بتنظيف هاتفك أثناء تشغيله.

الخطوة 3: استخدم فرشاة أسنان

بمجرد إيقاف تشغيل الهاتف، يمكنك بدء التنظيف، ستحتاج إلى فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، قد تكون هذه فرشاة أسنان قديمة تم استخدامها بالفعل، ولكن تأكد من نظافتها أولاً!

وإذا كانت لديك فرشاة أسنان احتياطية لطفلك، فيمكنك استخدامها أيضًا لأن فراشي أسنان الأطفال أكثر نعومة.

الخطوة 4: فرشاة منفذ مكبر الصوت

افحص هاتفك لتحديد موقع منفذ السماعة، باستخدام فرشاة الأسنان، افركها برفق. عندما تقوم بتنظيف مكبرات صوت الهاتف، تذكر ألا تفرك بشدة لأنه إذا دخلت الشعيرات في الداخل، فقد تتسبب في تلف هاتفك. ما عليك سوى الفرشاة برفق لإزالة جزيئات الأوساخ.

الخطوة الخامسة: رج الهاتف بلطف

بعد تنظيف جزيئات الأوساخ، قم بهز هاتفك برفق لإزالة أي أوساخ متبقية.

الخطوة 6: امسح هاتفك

أخيرًا، امسح هاتفك نظيفًا للتأكد من عدم وجود غبار سائب على السطح. وخذ قطعة قماش مبللة للقيام بذلك، كما يمكنك أيضًا إضافة قطرة من سائل غسيل الأطباق إلى بعض الماء، ثم غمس قطعة القماش في هذا الخليط ثم مسح هاتفك.

الخطوة 7: التنظيف بقطعة قماش جافة

بمجرد الانتهاء من التنظيف، اترك السطح حتى يجف. ثم امسحها جيدًا بقطعة قماش جافة لإزالة كل الرطوبة.

الطريقة 2: استخدام الشريط اللاصق

الخطوة 1: ضع يديك على بعض الشريط اللاصق

خذ قطعة صغيرة من الشريط ولفها لتشكيل اسطوانة، تأكد من مواجهة الجانب اللاصق للخارج.

الخطوة 2: ضع الشريط فوق مكبر صوت هاتفك

اضغط على الشريط على مكبر صوت هاتفك، يجذب الجانب اللاصق من الشريط معظم الأوساخ المتراكمة داخل وحول السماعات.

الخطوة 3: كرر

تذكر تغيير قطعة الشريط اللاصق لأنها تتسخ. كرر الخطوة حتى لا ترى أي أوساخ على الشريط. يشير ذلك إلى إزالة معظم الأوساخ.

الحفاظ على تقنية الصوت

تذكر أن تتجنب إبقاء هاتفك في درجات حرارة رطبة مثل الحمام. عندما تتجمع الرطوبة حول مكبرات الصوت بهاتفك، تنخفض جودة الصوت في النهاية.

حاول تنظيف المنطقة المحيطة بسماعة الهاتف بقطعة قماش خالية من النسالة بانتظام لإبعاد جزيئات الغبار أو الرطوبة. أيضًا، استخدم حافظة هاتف عالية الجودة لحمايتها من الأوساخ والغبار.

خطوة رئيسية

قبل تنظيف هاتفك، من الجيد إلقاء نظرة على دليل المنتج لإرشادات التنظيف.

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