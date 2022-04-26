أسوأ تفشٍ لكورونا منذ عامين.. لماذا أغلقت الصين شنجهاي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعيش حوالي 25 مليون شخص في مدينة شنجهاي الصينية، في ظل إغلاق صارم منذ بداية شهر أبريل الحالي، وسط زيادة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وقالت الحكومة المحلية في شنجهاي إن 51 مصابا بمرض كوفيد-19 توفوا في المدينة في 24 أبريل، ارتفاعا من 39 في اليوم السابق.

وسجلت شنجهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، 16983 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضا من 19657 في اليوم السابق، حيث تكافح شنجهاي حاليا أكبر تفش على الإطلاق لكوفيد-19 في الصين.

وتبذل الصين، جهودا حثيثة للقضاء على أسوأ تفش للفيروس خلال عامين مع تدابير إغلاق صارمة وحملة اختبارات واسعة في إطار استراتيجية "صفر كوفيد".

ووفقا لموقع BBC، تعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها شنجهاي مثل هذه القيود الصارمة بسبب كورونا- حتى الخطوة الأخيرة، كانت تتخذ نهجًا أكثر استرخاءً من المدن الصينية الأخرى.

لكن ماذا يحدث في شنجهاي ولماذا تم إغلاق هذه المدينة؟

الناس في المدينة مقيدون في منازلهم، ويتعين على معظمهم طلب الطعام والماء وانتظار تسليم أفراد الحكومة المواطنين للخضروات واللحوم والبيض.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى من السكان الغاضبين من نقص الغذاء والإمدادات الطبية غير الكافية.

أول تجربة إغلاق

إنها أول تجربة في شنجهاي للإغلاق على مستوى المدينة، لقد عالجت سابقًا معدلات الإصابة المتزايدة من خلال عمليات الإغلاق المحلية الأصغر.

كان هذا يعني عادةً أن المجمعات السكنية الفردية - كل منها يضم عدة مئات من الأشخاص - تم إغلاقها بدلاً من المدينة بأكملها، ولفترة من الوقت، بدا أن هذه الطريقة جيدة.

حتى عندما ارتفع عدد الحالات إلى ما يقرب من 1800 حالة في مارس 2021، لم تفرض شنجهاي إغلاقًا كاملاً.

وبالمقارنة، أغلقت مدينة شيان، التي يسكنها ما يقرب من 13 مليون شخص، المدينة بأكملها بعد أقل من 100 حالة في ديسمبر 2021.

أغلقت مدينة يوتشو، بمقاطعة خنان، أكثر من 1.1 مليون شخص بعد ثلاث حالات فقط مؤكدة من كوفيد.

ارتفاع الحالات سبب الإغلاق

ولكن في أواخر شهر مارس، بدأت شنجهاي في رؤية أعداد هائلة- حيث تم تسجيل أكثر من 2500 حالة في يوم 27 مارس وحده.

وقررت المدينة إعلان إغلاق تدريجي، أولاً في منطقتها الشرقية، ثم في المنطقة الغربية بعد أيام.

ولكن مع استمرار تزايد الحالات، تخلى مسؤولو شنغهاي عن فكرة إبقاء نصف المدينة مفتوحًا، تبع ذلك إغلاق على مستوى المدينة في 3 أبريل.

خبير يكشف سر زيادة الإصابات

ويعتقد البروفيسور مارتن هيبرد من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن تعامل شنجهاي لم يكن مناسبًا مع متغير أوميكرون، وهو أكثر قابلية للانتقال.

ويقول: "من غير المرجح أن تؤدي عمليات الإغلاق الموضعية للمجمعات إلى تقييد التفاعلات الاجتماعية بشكل كافٍ، مع مثل هذا القدر الكبير من الانتقال بدون أعراض".

لماذا كانت طريقة تعامل شنجهاي مع أوميكرون مختلفًا عن بقية مدن الصين؟

السبب الرئيسي هو أهميتها للاقتصاد الصيني، شنجهاي مسؤولة عن أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وأكثر من 10٪ من إجمالي تجارة الصين منذ عام 2018.

كانت المطارات في شنجهاي مسؤولة أيضًا عن جلب ما يقرب من نصف المعدات الوقائية والأدوية التي احتاجتها الصين في الأيام الأولى للوباء.

في عام 2020، استحوذت رحلات الشحن إلى مطار شنجهاي بودونج الدولي على 3.4 مليون طن من البضائع - بزيادة مليون طن عن المطارات في مدن بكين وقوانغتشو وشنتشن مجتمعة.

تظهر الدراسات من جامعة هونج كونج الصينية أن الإغلاق لمدة أسبوعين في المدن الكبرى مثل بكين أو شنجهاي قد يكلف الصين 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي الشهري.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الشهري للصين في عام 2021 9.5 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) في المتوسط، لذلك ستخسر الدولة حوالي 190 مليار يوان (29.8 مليار دولار) عن كل أسبوع يستمر الإغلاق.

هل هذه الإجراءات كافية لمواجهة أوميكرون؟

يقترح البروفيسور هيبرد أن هذه الإجراءات الصارمة في شنجهاي قد لا تكون كافية لمواجهة تفشي أوميكرون.

بدلاً من ذلك، كما يقول، يجب أن تكون الأولوية القصوى للتخفيف من آثار كوفيد هي تشجيع الجميع، "وخاصة الأشخاص المعرضين للخطر، على تلقي التطعيم".

أعطت الصين أكثر من 11 مليار جرعة من لقاحات Covid وقامت بتطعيم أكثر من 86 ٪ من سكانها بالكامل، لكن معدلات اللقاح بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا - وهم من بين أكثر الفئات ضعفاً - تظل أقل بكثير من الفئات العمرية الأخرى.

تطعيم المسنين أولوية

تقول لجنة الصحة الوطنية الصينية، الآن إن تطعيم المسنين يجب أن يكون المهمة ذات الأولوية للسلطات المحلية، كما وافقت على التجارب السريرية لاثنين من لقاحات Covid-19 التي تستخدم تقنية mRNA.

حتى الآن، اعتمدت البلاد بشكل كبير على اللقاحات المنتجة محليًا والتي كافحت ضد البديل الأخير.

وذكرت هيئة الصحة أن "اللقاحات الحالية لا تزال فعالة في معالجة أوميكرون" لكنها لم تحدد ما إذا كانت تحتوي على لقاحات صينية.

متى سيتم تخفيف الإغلاق؟

خففت شنجهاي الآن بعض القيود عن طريق تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق - منطقة الإغلاق، والمنطقة الخاضعة للرقابة، والمنطقة الاحترازية.

سيتم وضع علامة على المناطق التي ليس لديها حالات جديدة في غضو

ن أسبوع على أنها "مسيطرة"، وإذا وصلت إلى أسبوعين مع عدم وجود حالات جديدة، فسيتم تخفيض تصنيفها إلى "الوقاية".

سيتمتع الأشخاص في المناطق التي بها عدد أقل من الحالات أو التي لا توجد بها حالات بمزيد من الحرية، مثل السماح لهم بالتنقل داخل مجمعاتهم السكنية.

في 19 أبريل، أعلنت لجنة الصحة في شنجهاي أن منطقتين قد حققتا "حالة انعدام كوفيد" وأن أربعة ملايين شخص يعيشون في مناطق السيطرة والوقاية.

أوميكرون الأكثر انتشارا

تم اكتشاف متحور "أوميكرون"، لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر العام الماضي، ثم أصبح الأكثر انتشارا في العالم، وتم تسجيله حتى الآن في 140 دولة وتكافح مدينة شنجهاي الصينية في الوقت الحالي لمواجهته.

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