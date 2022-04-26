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رجل بنى قرية صغيرة فوق سيارته.. 10 صور تثبت تقدم بعض الناس بسنوات ضوئية في التفكير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك بعض الناس يتقدمون بسنوات ضوئية في التفكير أكثر من غيرهم، والإنترنت مليء بهم، واستعرض Bright Side 10 صور تكشف أن هناك أشخاص لديهم مثل هذا التفكير بعيد المنال بعيدًا عن المألوف.

1.بنى هذا الرجل قرية صغيرة فوق سيارته.

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

2. مقلاة مثبتة على أرجل الكرسي.

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

3."هاتف قديم تمت إعادة تدويره وتحويله إلى مصباح"

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

4. "تايمر البيض الذي يوضح لك مدى صعوبة بيضتك عن طريق طهيها مع البيض."

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

5. "أضاف شخص ما مقلاة من الحديد الزهر إلى جدارهم المبني من الطوب."

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

6. "شجرة كانت مهددة بالسقوط على الطريق تم الاستفادة منها وتصنيعها كمقعد من الجذع."

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

7. "صنع أحد الأشخاص مشبكًا بالملعقة حتى لا تقع الملعقة في الحساء."

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8- "رابطة حديد للدراجة من الداخل إلى الخارج ومن الخلف إلى الأمام".

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

9- طاولة موجودة في متحف الجرارات مصنوعة من محرك جرار.

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

10- استخدام شاحن الموبايل كـ"ستاند" بدلا من وضعه على أي شئ.

15 Photos That Prove Some People Are Light-Years Ahead

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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