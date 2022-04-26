رجل بنى قرية صغيرة فوق سيارته.. 10 صور تثبت تقدم بعض الناس بسنوات ضوئية في التفكير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك بعض الناس يتقدمون بسنوات ضوئية في التفكير أكثر من غيرهم، والإنترنت مليء بهم، واستعرض Bright Side 10 صور تكشف أن هناك أشخاص لديهم مثل هذا التفكير بعيد المنال بعيدًا عن المألوف.

1.بنى هذا الرجل قرية صغيرة فوق سيارته.

2. مقلاة مثبتة على أرجل الكرسي.

3."هاتف قديم تمت إعادة تدويره وتحويله إلى مصباح"

4. "تايمر البيض الذي يوضح لك مدى صعوبة بيضتك عن طريق طهيها مع البيض."

5. "أضاف شخص ما مقلاة من الحديد الزهر إلى جدارهم المبني من الطوب."

6. "شجرة كانت مهددة بالسقوط على الطريق تم الاستفادة منها وتصنيعها كمقعد من الجذع."

7. "صنع أحد الأشخاص مشبكًا بالملعقة حتى لا تقع الملعقة في الحساء."

8- "رابطة حديد للدراجة من الداخل إلى الخارج ومن الخلف إلى الأمام".

9- طاولة موجودة في متحف الجرارات مصنوعة من محرك جرار.

10- استخدام شاحن الموبايل كـ"ستاند" بدلا من وضعه على أي شئ.

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