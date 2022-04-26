قد تستمر أكثر من 3 أشهر.. حالة جلدية خطيرة ناجمة عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يقتصر تأثير فيروس SARs-CoV-2 على الجهاز التنفسي فحسب، بل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك، إلى جانب التسبب في أعراض تنفسية مختلفة، يمكن أن يؤثر أيضًا على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أكبر عضو في الجسم وهو الجلد.

وفي حين أنه من المهم تحديد ما إذا كان التهاب الحلق هو نزلة برد أو إنفلونزا أو COVID-19 ، فمن المهم أيضًا فهم مصدر عدوى الجلد أو الطفح الجلدي، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

كيف يؤثر مرض كوفيد -19 على الجلد؟

على عكس معظم الأمراض، لا يمكن التنبؤ بالفيروس التاجي الجديد، في حين أن الحمى والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف هي بعض الأعراض الكلاسيكية لـ COVID-19 ، فمن غير المرجح أن يثير الطفح الجلدي أي مخاوف بشأن الفيروس، ومع ذلك، في الماضي وحتى الآن، يعتقد العلماء وأطباء الجلد أن COVID-19 يمكن أن يؤثر على الجلد، مما يؤدي إلى أمراض جلدية مختلفة.

بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل الخلايا بمساعدة مستقبلات ACE2 ، وهو بروتين موجود على سطح العديد من أنواع الخلايا في جميع أنحاء الجسم وعلى سطح الخلايا البطانية.

تشكل هذه الخلايا معظم الأوعية الدموية الجلدية، والتي ترتبط بعمليات التهابات الجلد، ومع ذلك، يعتقد العلماء أن فيروس SARs-CoV-2 يمكن أن يصيب الخلايا البطانية البشرية، مما يتسبب في التهاب الجلد والإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى مزيد من مشاكل الجلد.

ما هي تأثيرات كوفيد على الجلد

تعد أصابع كوفيد واحدة من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي لوحظت لدى الأشخاص المصابين بـ كورونا.

تعرف خدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) أصابع كوفيد بأنها "تورمات طرية على أصابع اليدين والقدمين والتي قد تكون أرجوانية في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو ذات المظهر الداكن قليلاً / البني / الأسود في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة".

ويظهر هذه الحالة عادةً في وقت ما بعد ظهور العدوى وقد تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا.

الأعراض التي يجب ملاحظتها

يمكن أن تؤدي أصابع كوفيد إلى تغير لون وتورم أصابع اليدين والقدمين، وهذا هو السبب في أنها تُعرف أيضًا باسم أصابع القدم،

وفقًا لـ NHS ، قد تكون أرجوانية عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو ذات المظهر الداكن قليلاً في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

في كثير من الأحيان، قد يشبه تورم الأصابع، وهي حالة تحدث عادة في الأشهر الباردة، بمجرد التخلص من العدوى الفيروسية، تلتئم المنطقة المصابة ببطء ويبدأ الجلد في التقشر من تلقاء نفسه.

أنواع أخرى من الطفح الجلدي يمكن أن تشير إلى الإصابة بـ COVID-19

كشفت NHS في المملكة المتحدة أيضًا عن أنواع أخرى من الأمراض الجلدية التي قد تكون ناجمة عن الفيروس القاتل، وهذا يشمل ، "طفح جلدي واسع الانتشار ومثير للحكة مع وجود كتل صغيرة وبثور مثل الحرارة الشائكة." يُعرف أيضًا باسم الشرى، يظهر هذا النوع من الطفح الجلدي فجأة في غضون ساعات قليلة وقد يخف من تلقاء نفسه، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء مثيرة للحكة، "يمكن أن يظهر هذا مبكرًا في عدوى Covid ولكن يمكن أن يستمر لعدة أشهر بعد ذلك".

يمكن أن تظهر أيضًا مشكلة جلدية أخرى تسمى النخالية الوردية، والتي تشمل طفح جلدي على الجذع (الجسم)، وفقًا لـ NHS.

"يبدأ هذا ببقعة حمراء كبيرة واحدة، تليها بعد بضعة أيام العديد من البقع الحمراء / الداكنة الأصغر على الجذع، والتي لا تسبب عادة حكة شديدة في الجلد الغامق، يمكن أن تكون البقع أغمق، بنية أو سوداء، هذا الطفح الجلدي تزول من تلقاء نفسها بعد عدة أشهر دون علاج، إذا كانت مزعجة، يمكن أن تكون المرطبات وكريمات الستيرويد الموضعية مفيدة"، كما تقول هيئة الصحة البريطانية.

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