يصيب ملايين الأشخاص سنويا.. كيف تقي نفسك من ألزهايمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك نحو 35.6 مليون نسمة ممّن يتعايشون مع الخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد بنسبة الضعف بحلول عام 2030 (65.7 مليون) وبنسبة تفوق ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 (115.4 مليون).

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن الخرف يصيب الناس في جميع البلدان، علماً بأنّ أكثر من نصف المصابين به (58%) يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. ومن المحتمل أن ترتفع تلك النسبة لتتجاوز 70% بحلول عام 2050.

وأكدت الجمعية الألمانية لمرضى ألزهايمر أهمية الوقاية من الإصابة بالمرض. وقالت الرئيسة الأولى للجمعية، مونيكا كاوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "نعلم الآن مدى أهمية الأنشطة الجسدية والذهنية والتواصل الاجتماعي مع أشخاص آخرين، وأيضا تناول غذاء صحي ومتوازن لتجنب ألزهايمر".

وذكرت كاوس أن من الأمور المهمة أيضا في الوقاية من ألزهايمر علاج ضغط الدم والسكري واضطراب نبضات القلب والتخلي عن التدخين والاستهلاك المعتدل للكحول.

وقالت كاوس: "حتى لو لم تكن هناك إجراءات يمكن معها استبعاد الإصابة في وقت ما بأي شكل من أشكال الخرف، فإن الوقاية تظل سديدة ومهمة".

كما قالت مبادرة أبحاث ألزهايمر الألمانية، إن اللياقة الذهنية الجيدة تمثل درع الوقاية من المرض، لافتة إلى إمكانية تحسين اللياقة الذهنية من خلال تعلم لغات جديدة مثلا أو السفر. كما أن ممارسة الهوايات كالموسيقى والألعاب الورقية تعمل على تحسين اللياقة الذهنية.

وأشارت المبادرة إلى أن الوحدة تندرج ضمن عوامل الخطورة المؤدية لألزهايمر؛ لذا ينصح الخبراء كبار السن بالبقاء على تواصل مع الأهل والأصدقاء والسعي لتكوين صداقات جديدة.