الجينز يكتسي بالكاكي هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Elle” بأنه الجينز يكتسي باللون الكاكي هذا الصيف ليمنح المرأة إطلالة متفردة تجمع بين الطابع الكاجوال والمظهر الأنيق في آن واحد.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكاكي هو لون فريد يمزج بين الأخضر والبيج، مشيرة إلى أنه يمتاز بمظهر كاجوال ويتحلى في الوقت ذاته بسمات الأناقة والبساطة والهدوء.

وأضافت “Elle” أن الجينز الكاكي يتناغم مع العديد من الألوان، مثل الدرجات الكلاسيكية كالأسود والأبيض والدرجات الطبيعية كالبيج والكريمي.

أما من ترغب في إطلالة أكثر جذابية وجرأة، فيمكنها تنسيق الجينز الكاكي مع قطع فوقية تتألق بألوان زاهية مثل الأخضر الليموني الرائج بقوة هذا الموسم.