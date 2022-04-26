الامارات | والتر أورثمان أقدم موظف على رأس عمله في العالم.. 84 عاماً بنفس الشركة

شكرا لقرائتكم خبر عن والتر أورثمان أقدم موظف على رأس عمله في العالم.. 84 عاماً بنفس الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل مسن برازيلي يبلغ من العمر 100 عام موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لعمله لأطول فترة في نفس الشركة منذ 84 عاماً، إذ تعد هذه أطول فترة عمل في شركة واحدة لشخص في العالم.

ويعمل المُسن والتر أورثمان، من مدينة بروسك البرازيلية، في شركة للأقمشة منذ 84 عاما وحتى الآن، وتدرج بالمناصب حتى استلم منصب مدير المبيعات بحسب موقع صحيفة "عكاظ".

وتسلم أورثمان شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالتزامن مع احتفاله ببلوغه سن 100 عام، بمشاركة أقاربه وزملاء العمل الذين احتفوا به وأحيوا معه ذكريات بداية عمله.

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