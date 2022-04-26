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الامارات | تجارب مميزه لقضاء إجازه ممتعه خلال عيد الفطرفي فندق «روزوود» أبوظبي

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب مميزه لقضاء إجازه ممتعه خلال عيد الفطرفي فندق «روزوود» أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوفر الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم باقات العيد تُسعد الناس من جميع الأعمار، كما يضمن تمتّع كل مقيم وزائر بعطلة سحرية تبقى خالدة في الذاكرة، ويقدم ثلاث باقات خاصة بإجازة عيد الفطر المبارك، حيث توفر وجهة الخمس نجوم المرموقة للضيوف فرصة الانغماس في أعلى مستويات الفخامة والابتعاد عن انشغالات الحياة والاستمتاع بالمرافق الرائعة، وخيارات تناول الطعام المختلفة، والتمتع بالمناظر الخلابة على المياه المتلألئة لجزيرة المارية. إنه مكان مثالي لإقامة مريحة وفاخرة لا تُنسى أثناء أيام العيد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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