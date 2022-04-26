الامارات | منتجع وشاطئ هيلتون رأس الخيمة يقدم عروضاً رائعة على الغرف والفيلات في عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن منتجع وشاطئ هيلتون رأس الخيمة يقدم عروضاً رائعة على الغرف والفيلات في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتجع وشاطئ هيلتون رأس الخيمة لاستقبال زوّاره في عيد الفطر، الذي يُعدّ الوقت المثالي للاحتفال بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء بختام شهر رمضان المبارك. ويدعو المنتجع سكان دولة الإمارات وزوّارها إلى الابتعاد عن صخب الحياة اليومية، من خلال الاسترخاء بجوار المسبح، والاستمتاع بالإطلالة الرائعة على مياه الخليج العربي الزرقاء.

ويمكن للضيوف الذين يسجلون وصولهم خلال عطلة عيد الفطر الاستفادة من أسعار خاصة تبدأ من 1100 درهم في الليلة لغرفة قياسية فسيحة مجهزة بأناقة تطل على مياه البحر. كما تتوافر فيلات «جونيور سويت» مقابل 1800 درهم في الليلة. وتقع الفيلات بعيداً عن مبنى الفندق الرئيس، وتوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، وهي مثالية للضيوف الباحثين عن مزيد من الخصوصية.

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