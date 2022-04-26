الامارات | «أدنوك» ترعى سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» ترعى سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي أبوظبي للرياضات البحرية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اتفاقية شراكة استراتيجية ترعى بموجبها أدنوك مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال الفترة من 7 إلى 20 مايو المقبل، بتنظيم النادي ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال بيان صحافي: «تأتي اتفاقية الرعاية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به (أدنوك) لدعم الأحداث والفعاليات الرياضية والتراثية والمجتمعية في الدولة».

بدوره وجه نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق أحمد ثاني مرشد الرميثي، الشكر إلى شركة أدنوك على رعايتها المهرجان، مؤكداً أن «أدنوك» واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية التي دائماً ما تدعم الأحداث والفعاليات الرياضية بمختلف أنشطتها في الدولة بصفة عامة، والرياضات البحرية بصفة خاصة.

وقال: «سعداء باتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع (أدنوك) من أجل دعم مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يعدّ الأضخم في عالم السباقات البحرية التراثية على الإطلاق، ليس في دولة الإمارات وحسب، وإنما في المنطقة ككل، ونحن فخورون بكون (أدنوك) راعياً وشريكاً أساسياً لنا في هذا الحدث الاستثنائي، والذي من شأنه إنجاح المهرجان بالشكل اللائق استمراراً للنجاحات التي حققها النسخ الماضية». وأضاف: «(أدنوك) واحدة من المؤسسات الوطنية التي تثبت كل يوم أنها شريك أساسي في دعم الفعاليات والأنشطة المجتمعية والرياضية، والشراكة بين نادي أبوظبي للرياضات البحرية وشركة أدنوك ليست وليدة اليوم، وإنما تمتد لسنوات حرصت خلالها على دعم مختلف الأحداث التي ينظمها النادي».

من جانبه، قال مدير دائرة الموارد البشرية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الدكتور سيف الناصري: «يسرّنا في أدنوك تقديم الرعاية والدعم لمهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، هذا الحدث الرياضي البحري المهم الذي يعد احتفاءً بتراثنا الوطني الأصيل، وانطلاقاً من دورها المحوري في دفع مسيرة الرياضات التراثية والنهوض بها، تولي (أدنوك) اهتماماً كبيراً بدعم مثل هذه الفعاليات التي تعرف الشباب بإرث الآباء والأجداد، ونتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة، ونحن على ثقة بأن الدورة الخامسة لهذا الحدث ستتكلل بالنجاح».

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