الامارات | نتائج متواضعة لرماة المنتخب في «التراب» بمونديال إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج متواضعة لرماة المنتخب في «التراب» بمونديال إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك رماة المنتخب الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» بكأس العالم المقامة حالياً بمدينة لوناتو الإيطالية، ومثل المنتخب في المنافسات ثلاثة رماة، هم أحمد الحمادي وحقق 111 طبقاً من اصل 125 طبقاً، وجاء ترتيبه الـ63، ومشعل البناي وحقق 102 طبق، وترتيبه 138، ووليد العرياني وحقق 101 طبق، وترتيبه 147 بين 179 رامياً.

وقال بيان صحافي: «كان اتحاد الرماية قد وافق على مشاركة الرماة الثلاثة، وكانت هذه البطولة بمثابة الفرصة الأخيرة لرماة المنتخب لإبراز مستواهم الحقيقي مقارنة بالمستوى العالمي، سيما وأن الاتحاد يسعى خلال هذا الموسم إلى إعادة صياغة آلية جديدة للمشاركات الخارجية لكل المنتخبات الوطنية، بتحديد رقم بعينه يجب على كل رام تحقيقه لضمان المشاركة وفق معايير رقمية تعكس المستوى الحقيقي لكل رام وبكل شفافية، حتى يمكن إعادة هيبة رماية الإمارات لتتبوأ مكانها الطبيعي والمشرف».

وكان رماة المنتخب قد شاركوا في بطولة كأس العالم بنيقوسيا القبرصية، وهي البطولة قبل الماضية، حيث حقق سيف الشامسي 97 طبقاً من أصل 125 طبقاً، وجاء ترتيبه 106 من بين 113 رامياً مشاركاً، فيما حقق أحمد الحمادي 102 طبق من أصل 125 طبقاً، وحل في المركز 94.

وذكر البيان الصحافي: «بناء على هذه النتائج المتواضعة فإن اللجنة الفنية بالاتحاد تعكف هذه الأيام على وضع الضوابط والمعايير وفق استراتيجية الاتحاد الجديدة، التي سيتم على ضوئها انتقاء من يستحق الانضمام إلى المنتخبات التي ستشارك في البطولات المقبلة، سواء على مستوى كؤوس وبطولات العالم أو البطولات القارية أو العربية والخليجية، وبما يضمن التمثيل الأمثل، ومن ثم المنافسة في المستقبل القريب».

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