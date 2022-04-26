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الامارات | «كيرت جيجـر» تطلق تشكيلة العـيد

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «كيرت جيجر»، العلامة الراقية للأحذية والإكسسوارات، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تشكيلة رمضان المُصغّرة احتفالاً بقدوم العيد. وتضم التشكيلة عدة تصاميم من أحذية الكعب المنخفض المفتوحة من الخلف، التي لاقت رواجاً كبيراً في المنطقة، حيث تتوافر بأربعة ألوان مختلفة، وتجمع بين اللمسات الأنيقة والطابع العملي، ما يجعلها خياراً مثالياً للسيدة العصرية.

وتشكّل قطع التشكيلة إضافة فاخرة إلى الإطلالات الرسمية في رمضان، فهي مزيّنة بتفاصيل مميزة من قطع الكريستال المستوحاة من أجواء الليالي العربية الساحرة. وتعيد التشكيلة طرح التصميم الكلاسيكي بلمسات عصرية تتماشى مع موضة اليوم وتفضيلات المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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