الامارات | 5 أخطاء شائعة على وجبة السحور

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة على وجبة السحور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ وجبة السحور الرمضانية من الوجبات المهمة في الشهر الفضيل، إذ تمد الجسم بالطاقة طوال ساعات الصيام، ولذا لابد من الاعتناء بها وجعلها وجبة صحية ومتوازنة، لا تحمل الأخطاء، كي لا يشعر الصائم بالخمول والتعب.

وأكّدت الاستشارية في الصحة والتغذية، الدكتورة لمى النائلي، على أهمية تناول هذه الوجبة خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها البعض، ولابد من تلافيها كي تكون تلك الوجبة متوازنة.. وتالياً توضح الدكتورة لمى خمسة من تلك الأخطاء.

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