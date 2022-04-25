كورونا اليوم: أقراص تجريبية تقضي سريعا على الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 509 ملايين حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 509 ملايين و546 ألفا و886 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و218 ألفا و18 وفاة.



أقراص تجريبية مضادة لكورونا تقضي سريعا على الفيروس

قالت شركة شيونوجي اليابانية للأدوية، إن بيانات جديدة أظهرت أن علاجا تجريبيا لكوفيد-19 من إنتاجها قضى سريعا على الفيروس المسبب للمرض، في مرحلة متقدمة من تجارب سريرية.

وأضافت الشركة أن النتائج، أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض، وأشارت إلى أن الدواء تم تناوله، خلال التجارب السريرية، عن طريق الفم مرة واحدة يوميا لمدة خمسة أيام، وفقا لروسيا اليوم.



الصحة: تطعيم كورونا لا يفسد الصيام

قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا لا يفسد الصيام بحسب الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الالكترونى لحجز لقاح كورونا للحصول علية للحماية من العدوى.

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