بعد وفاة أول حالة.. نصائح مهمة لحماية طفلك من التهاب الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن طفلاً واحدًا على الأقل توفي في أعقاب تفش لمرض غامض يصيب الكبد، حسبما ذكرت "يورونيوز"، بات من الضروري على الآباء معرفة كيف يحمون أبنائهم من الإصابة بهذا المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تحديد 169 حالة على الأقل من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر و16 عامًا في تفشي يشمل الآن 11 بلدّا.

وبين حالات التهاب الكبد الحاد، تُوفي طفل واحد على الأقل، وتطلّب 17 طفلاً عمليات زرع الكبد، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي.

وأضافت المنظمة في بيان: "لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة في حالات التهاب الكبد، أو زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع، ولكن لا تُكتَشَف"، موضحة: "بينما أن الفيروس الغدّي هو فرضية محتملة، إلا أن التحقيقات جارية بشأن العامل المسبب".

وفي إطار ذلك تواصل الخليج 365 مع الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ليكشف لنا عدة نصائح ضرورية على الآباء تطبيقها لحماية أبنائهم.

يقول استشاري طب الأطفال: "الأبحاث مستمرة بشأن سبب إصابة الأطفال بالتهاب الكبد، ولكن هناك نصائح مهمة على الآباء معرفتها لحماية أبنائهم".



وكشف أمير سليمان عن النصائح كالتالي:

- عدم تعرض الأطفال لمواد كيماوية ومبيدات حشرية.

- تجنب الأطعمة التي بها مواد حافظة لأنها مواد تنتقل إلى الكبد ليتعامل معها ويتخلص منها ما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.

-عدم شراء طعام من الخارج أو من أي مصدر مجهول.

- التغدية الجيدة لرفع المناعة وممارسة الرياضة.

- عدم مشاركة الأطعمة بين الأطفال أو المشروبات أو مشاركة الأدوات الشخصية.

- الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون قبل الأكل وبعده ولا نعرض أطفالنا للتدخين السلبي. - عدم التواجد في اماكن مزدحمة وتجنب لمس الأسطح.

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