التهاب الكبد يهدد حياة الأطفال.. احذروا 7 أعراض وتوجهوا للطبيب في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي من رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في عدد من دول العالم غير معروفة السبب، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن طفلاً واحدًا على الأقل توفي في أعقاب تفش لمرض غامض يصيب الكبد، وقالت إنه تم تحديد 169 حالة على الأقل من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر و16 عامًا في تفشي يشمل الآن 11 بلدّا.

وبين حالات التهاب الكبد الحاد، تُوفي طفل واحد على الأقل، وتطلّب 17 طفلاً عمليات زرع الكبد، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة في حالات التهاب الكبد، أو زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع، ولكن لا تُكتَشَف، بينما أن الفيروس الغدّي هو فرضية محتملة، إلا أن التحقيقات جارية بشأن العامل المسبب.

وكشف الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات لـ الخليج 365، عن الأعراض التي قد تكشف عن احتمالية إصابة الأطفال بالتهاب الكبد، ومتى يجب التوجه للطيب.

وقال استشاري طب الأطفال، إن الأعراض تتمثل في:

- ألم في المعدة "المغص"

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الطفح الجلدي.

- تغير في لون العينين.

- تغير لون لبراز.

- ألم شديد في البطن

- بول داكن اللون أو براز فاتح اللون.

- تغير لون الجلد للأصفر أو أي لون غريب.

متى تتوجه للطبيب؟

وففا لاستشاري طب الأطفال، إذا ظهر على طفلك أي من الأعراض السابق ذكرها، يجب أن تتوجه للطبيب فورا، لأن الأعراض قد تكشف عن الإصابة بالتهاب الكبد.

كما كشف أمير سليمان عن عدة نصائح على الآباء القيام بها كالتالي:

- عدم تعرض الأطفال لمواد كيماوية ومبيدات حشرية.

- تجنب الأطعمة التي بها مواد حافظة لأنها مواد تنتقل إلى الكبد ليتعامل معها ويتخلص منها ما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.

-عدم شراء طعام من الخارج أو من أي مصدر مجهول.

- التغدية الجيدة لرفع المناعة وممارسة الرياضة.

- عدم مشاركة الأطعمة بين الأطفال أو المشروبات أو مشاركة الأدوات الشخصية.

- الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون قبل الأكل وبعده ولا نعرض أطفالنا للتدخين السلبي.

عدم التواجد في أماكن مزدحمة وتجنب لمس الأسطح.