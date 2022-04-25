الامارات | مصر تعلن موعد فتح المساجد لصلاة التهجد

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن موعد فتح المساجد لصلاة التهجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءًا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس القادم حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه على جميع المديريات والإدارات عمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة بصلاة التهجد بدءًا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.

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