الامارات | لصوص يسرقون شيئاً لا يخطر على بال !

شكرا لقرائتكم خبر عن لصوص يسرقون شيئاً لا يخطر على بال ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب الخلع.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم محمل عليها باب حديد مجهول المصدر.

وبحسب موقع "القاهرة 24" فإنه بمواجهة الثلاثة اعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بدائرة القسم بأسلوب الخلع، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب الخلع.

وأقر المتهمون بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة المسروقات التي استولوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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