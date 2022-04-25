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الامارات | حريق في حديقة الأورمان بمصر.. ونجاة الأشجار والنباتات النادرة

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القاهرة - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في حديقة الأورمان بمصر.. ونجاة الأشجار والنباتات النادرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل المعاينة الأولية، لحريق حديقة الأورمان، المواجهة لجامعة القاهرة، وذكرت أن الحريق نشب في المبنى الإداري بعيداً عن الأشجار والنباتات النادرة بالحديقة.

وقال موقع "القاهرة 24" إن المعاينة كشفت أن بداية الحريق كانت في مخلفات بجوار مبنى الإدارة لحديقة الأورمان بالجيزة، وعلى الفور تم إبلاغ النجدة التي دفعت بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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