الامارات | مصادر: صفقة استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في المرحلة الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: صفقة استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في المرحلة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر مطلعة إن شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة مقابل 43 مليار دولار، والتي يمكن أن تكون من أكبر صفقات الاستحواذ على شركة مسجلة في البورصة حتى الآن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إدارة تويتر تعمل حاليا على وضع الشروط الخاصة بصفقة يمكن أن تؤدي إلى اتفاق خلال اليوم إذا مضت المفاوضات بسلاسة.

ونقلت بلومبرج عن أحد المصادر القول إن ماسك يحشد الشركاء لصفقة الاستحواذ ويواصل الحديث مع شركاء مستثمرين محتملين بشأن الصفقة.

وقالت المصادر إن المناقشات بين الملياردير ماسك ومجلس إدارة تويتر بشأن الاستحواذ على أسهم تويتر بسعر 20ر54 دولار للسهم الواحد، استمرت حتى الساعات المبكرة من صباح اليوم.

وارتفع سعر سهم تويتر بنسبة 39% إلى 84ر50 دولار خلال تعاملات اليوم.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن شركة تويتر قررت إعادة بحث عرض الاستحواذ المقدم من إيلون ماسك بعد أن جمع التمويل اللازم للصفقة، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن مديري تويتر يعيدون دراسة الصفقة في ضوء إعلان ماسك مالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا جمع تمويلات بقيمة 46.5 مليار دولار للصفقة.

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