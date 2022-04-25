هكذا تختارين أحمر الخدود المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Instyle” أنه يمكن للمرأة اختيار أحمر الخدود المناسب بناء على لون بشرتها وكذلك لون عينيها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البشرة الفاتحة تغازلها ألوان أحمر الخدود الناعمة مثل الوردي والموف وخشب الورد والخوخي؛ حيث تمنح هذه الدرجات الخدود مظهرا ورديا مفعما بالرقة والأنوثة.

وتبدو البشرة متوسطة اللون رائعة مع الألوان الأكثر كثافة مثل درجات التوتي والمرجاني والبرتقالي المدخن.

أما البشرة الداكنة فتداعبها درجات البرتقالي والمشمشي، لا سيما الدرجات ذات البريق الذهبي.

ونظرا لقرب أحمر الخدود من العيون، فإن لون العيون يلعب دورا مهما في اختيار اللون المناسب؛ حيث تتناغم العيون ذات اللون البني الداكن مع أحمر الخدود بدرجات التوتي والبنفسجي، في حين تبدو العيون ذات اللون البني الفاتح رائعة مع درجات الوردي والخوخي والبنفسجي أو الذهبي الخفيف.

وتتناغم العيون الزرقاء مع أحمر الخدود بدرجات البرتقالي والخوخي والوردي وكل المنتجات ذات البريق الذهبي.

أما العيون الخضراء فيغازلها أحمر الخدود بدرجات الأحمر الدخاني والبنفسجي والموف ودرجات التوتي الداكنة.

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