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الامارات | شرطة الرياض تطيح بـ 7 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة ونفذوا حوادث سلب

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على سبعة أشخاص؛ أربعة مقيمين من الجنسية البنغالية وثلاثة مواطنين سعوديين، لانتحالهم صفة غير صحيحة، وتنفيذ حوادث سلب باستخدام مركبة مسروقة (استُردت)، وضبط بحوزتهم سلاح ناري و(11) قرصًا مخدرًا و(35) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأُوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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