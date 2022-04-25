نوروفيروس.. لا تغادر منزلك في حال الإصابة بهذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال خبراء إن البقاء في المنزل والامتناع عن الذهاب إلى العمل أو المدرسة ضروري للغاية إذا كان الشخص يعاني من أعراض عدوى نوروفيروس.

ورصدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بعدوى نوروفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

وأضافت أنه في حال إصابة الشخص بهذه العدوى، فعليه أن يمتنع عن الذهاب إلى العمل أو أن يرسل أطفاله إلى المدرسة, وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وتقول السلطات الصحية في بريطانيا إن هذه العدوى تنتشر بسهولة بمجرد الاتصال الوثيق بالشخص المصاب.

وتذكر ليزلي لاركن المسؤولة في وكالة الأمن الصحي ببريطانيا: "نوروفيروس ينتقل بسهولة لمن حولك".

وأضافت أن الأعراض الرئيسية للعدوى هي القيء والاسهال، مع أعراض أخرى أقل انتشارا مثل الحمى أو آلام في البطن.

وذكرت: "ابق في المنزل إذا كنت تعاني من أعراض نوروفيروس، ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة إلا بعد 48 ساعة من زوال الأعراض".

وقالت إنه من الضروري عدم زيارة كبار السن أثناء الإصابة بهذا المرض.

وتعرف هذه العدوى باسم "حشرة الشتاء السيئة".

ويقول موقع عيادة "مايو كلينك" الصحية إن عدوى نوروفيروس تسبب الظهور المفاجئ للقيء والإسهال الشديدين فضلا عن الصداع والحمى، وعادة ما ينتشر هذا الداء، المعدي بدرجة كبيرة، عن طريق الطعام أو الماء الملوث.

وتستمر أعراض نوروفيروس لمدة تصل إلى 3 أيام، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن بعض الفئات مثل الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تحتاج إلى عناية في المستشفيات.

وتحدث عدوى نوروفيروس في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس.

ومرد تفشي نوروفيروس في بريطانيا هو تخفيف قيود فيروس كورونا، حيث ازداد التواصل الاجتماعي، وتسللت مع ذلك الجراثيم الأخرى إلى الحياة اليومية.

وبدأ نوروفيروس، الذي يتفشى عادة خلال الشتاء، بالانتشار في دور الرعاية بإنجلترا.