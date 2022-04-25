الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تستعد لمرحلة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشرين الإماراتيين» تستعد لمرحلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الجمعية العمومية لجمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعها الاعتيادي، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وصادقت خلاله على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وأقرّت برامج الأنشطة وخطة عمل الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية للعام الجاري.

واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشاركات الخارجية، والبرامج والإنجازات التي حققتها الجمعية خلال 2021، بما فيها الورش والجلسات والأمسيات، والمشاركات في المعارض المحلية والدولية، وإطلاق برنامج تدريب الناشرين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، علي عبيد بن حاتم: «اعتمدنا خطة عمل وبرامج الجمعية للفترة المقبلة، وركزنا على تكثيف الاستفادة من مختلف الإمكانات التي لدى الجمعية لتحقيق نقلة نوعية في أنشطتها، بما يخدم الناشرين الأعضاء، ويدعم استدامة ونمو قطاع النشر في الإمارات، خاصة في مجال توزيع وتسويق الكتاب».

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