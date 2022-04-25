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الامارات | أجواء أصيلة في سوق المرفأ

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مجالس عامرة، ومظاهر تراثية، وزينات ومنتجات بعبق الماضي، تزيّن جنبات سوق المرفأ في جزر ديرة بدبي خلال رمضان المبارك، لتتيح للزوار - حتى نهاية الشهر - فرصة الاستمتاع بأمسيات حافلة وسط الأجواء الجميلة، علاوة على فعاليات متنوعة في الهواء الطلق، ضمن أنشطة رمضان في دبي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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