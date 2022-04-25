الامارات | أجواء أصيلة في سوق المرفأ

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء أصيلة في سوق المرفأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مجالس عامرة، ومظاهر تراثية، وزينات ومنتجات بعبق الماضي، تزيّن جنبات سوق المرفأ في جزر ديرة بدبي خلال رمضان المبارك، لتتيح للزوار - حتى نهاية الشهر - فرصة الاستمتاع بأمسيات حافلة وسط الأجواء الجميلة، علاوة على فعاليات متنوعة في الهواء الطلق، ضمن أنشطة رمضان في دبي.

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